Кремль: Россия остается открытой для переговоров с Украиной

Киев же официально от диалога отказался
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил в ходе брифинга с журналистами о позиции Москвы по поводу переговоров с Киевом.
"Мы неоднократно говорили, что российская сторона остается открытой для того, чтобы достигать свои цели переговоров", - цитирует кремлевского спикера РИА Новости.
Песков при этом уточнил, что в настоящий момент условий для переговоров нет ввиду официального отказа от них Киева.
Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"