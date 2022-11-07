Кремль: Россия остается открытой для переговоров с Украиной

Киев же официально от диалога отказался

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил в ходе брифинга с журналистами о позиции Москвы по поводу переговоров с Киевом.

"Мы неоднократно говорили, что российская сторона остается открытой для того, чтобы достигать свои цели переговоров", - цитирует кремлевского спикера РИА Новости.

Песков при этом уточнил, что в настоящий момент условий для переговоров нет ввиду официального отказа от них Киева.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей.

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