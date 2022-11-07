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Песков назвал срок решения об участии Путина в саммите G20

13:20
  • понедельник
  • 07 ноября 2022

Индонезия приглашала российского лидера на саммит

Решение относительно того, будет ли президент России Владимир Путин лично участвовать в саммите "Большой двадцатки" (G20), примут в течение недели. Об этом в понедельник, 7 ноября, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков прокомментировал состав делегации РФ на саммите G20

Отвечая на вопрос о том, будет ли это решение принято на текущей неделе, официальный представитель Кремля использовал формулировку "безусловно".

При этом Песков заверил, что как только решение по этому вопросу будет принято, Кремль проинформирует средства массовой информации, сообщает РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делегация Украины во главе с ним откажется от участия в саммите "Большой двадцатки" (G20), если на нем будет присутствовать российский лидер Владимир Путин. По словам Зеленского, такова его личная позиция и позиция всего государства.

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Владимир Путин на саммите G20
Владимир Путин на саммите G20
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