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Теплая и сырая погода ждет москвичей в ближайшие дни

13:40
  • понедельник
  • 07 ноября 2022

Температура воздуха ощутимо вырастет

На начавшейся неделе погода побалует москвичей теплом благодаря атлантическим циклонам. Об этом в понедельник, 7 ноября, рассказала ведущий специалист агентства "Метеоновости" Анна Романова.
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды

Как пояснила метеоролог, циклоны с Атлантики преградят путь холодным арктическим ветрам и установят температурный режим, на 3-4 градуса превышающий норму.

Во вторник в Москве и Московской области ожидается до шести градусов тепла. Со среды и до конца рабочей недели днем столбики термометров могут подниматься до восьми градусов.

Однако от осадков это не защитит — ожидается преобладание облачной погоды, в отдельных районах Московского региона пройдет небольшой дождь, сообщает портал "Метеоновости".

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявлял, что ноябрь в Центральной России будет, согласно долгосрочным прогнозам, в среднем на два градуса теплее климатической нормы. Однако метеоролог уточнил, что "со второй пентады месяца, все-таки появятся первые признаки приближения климатической зимы".

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