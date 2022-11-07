Путин посетил туристско-рекреационный кластер "Волжское море"

Президент прибыл в Тверскую область

Владимир Путин в понедельник прибыл с рабочей поездкой в Тверскую область. Президент посетил туристско-рекреационный кластер "Волжское море".

В особой экономической зоне "Завидово" глава государства ознакомился со строительством пассажирского речного порта и здания речного вокзала. Возведение комплекса для обслуживания туристических судов началось два года назад. Это крупный транспортно-пересадочный узел с комплексом инфраструктуры, объединяющей автомобильный, железнодорожный и водный туристический транспорт.

Порт "Завидово" станет первым, построенным в России за последние десятилетия. Он сможет одновременно принимать до семи круизных судов, а среднесуточный пассажирооборот превысит 1 тысячу человек.

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