Собянин поздравил ветеранов с 81-й годовщиной парада 1941 года на Красной площади

Мэр встретился с ветеранами

Сегодня - годовщина военного парада 1941 года на Красной площади. Утром мэр Москвы Сергей Собянин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, после чего встретился с ветеранами. Среди почетных гостей - участник того самого исторического парада 99-летний Борис Павлович Уткин.

Даже в его 99 чувствуется военная выправка и особенная решимость. 7 ноября для Бориса Павловича день особенный. Ровно 81 год назад он, будучи курсантом артиллерийского училища, прошел по брусчатке Красной площади на параде, который теперь стал легендой.

Тот исторический парад готовился в условиях полной секретности. Линия фронта проходила всего в 30 километрах от Москвы. В городе возводили оборонительные сооружения, отражали налеты фашисткой авиации, а дороги перегораживали противотанковые ежи. Студенты одновременно с учебой постигали и военный опыт.

"Принадлежу я к тому поколению советской молодежи, которая свое совершеннолетие отмечала в окопах. И первые в своей жизни цветы мы брали в руки для того, чтобы положить на могилы погибших товарищей", - говорит Иван Лыткин, участник ВОВ, разведчик, полковник в отставке.

Парад показал всему миру - Москва не сдалась. Город, который, как считал Гитлер, уже повержен, готовился к решающему бою.

"Были потеряны огромные территории - заводы, шахты, поля. И самое страшное - это безвозвратные потери миллионов жизней солдат, мирного населения, женщин, стариков, детей. И, конечно, это были месяцы самых тяжелых испытаний. Как не раз случалось уже в истории, последним рубежом обороны стала наша столица Москва", - говорит Сергей Собянин.

С парада войска уходили прямо на фронт, на передовую.

"Мой отец участвовал на параде в составе Панфиловской дивизии. И он отсюда ушел на защиту рубежей нашей столицы. Я бы хотел поздравить ветеранов и участников парада, который воодушевил на победу, и наши воины дошли до Берлина", - говорит Виталий Скрябин, генерал-лейтенант, председатель совета ветеранов Западного административного округа Москвы.

Сегодня в зале Большого театра - юбилейная, 50-ая по счету торжественная встреча. В зале - ветераны, нынешние военные, а еще московские школьники - для ребят это возможность пообщаться с живыми свидетелями истории.

"Пообщаться, узнать что-нибудь новое о положении в это время. Но большей части хочется узнать, какие это люди, ведь это люди сильные духом, и с ними интересно общаться", - говорит кадет Артем Вдовенко.

Утром мэр Москвы принял участие в торжественной церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Почувствовать атмосферу того времени можно сегодня на Красной площади - там продолжает работать интерактивный музей с мини-спектаклями, кадрами кинохроники и редкими экспонатами.

Илья Данильцев, Наталья Тарасова, Андрей Пашутин, Михаил Жучков, Филипп Швырев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"