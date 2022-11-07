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В системе онкопомощи Москвы теперь доступны специальные посты записи

14:57
  • понедельник
  • 07 ноября 2022

Скоро они появятся во всех городских центрах

Пациенты двух центров амбулаторной онкопомощи Москвы теперь могут быстрее попасть на исследования, передает "ТВ Центр".

В этом им помогут специальные посты записи. Сервис позволяет подобрать даты так, чтобы можно было запланировать визит сразу к нескольким врачам или оперативно пройти диагностику. Такая система не только экономит время пациента, но и разгружает врача.

Сейчас посты записи работают в Онкологической больнице №1 и в Боткинской. Но уже скоро их планируют запустить во всех городских центрах. 

"Врач-онколог после осмотра формирует электронное направление на различные исследования. И смысл поста записи в том, чтобы, во-первых, узнать, когда пациенту удобно, но при этом соблюдая все сроки, а во-вторых, совместить исследования так, чтобы за минимальное количество посещений пациент сделал максимальное количество исследований", - отметил Сергей Лебедев, заведующий центром амбулаторной онкологической помощи в Городской клинической больницы имени Боткина.

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Центр онкопомощи
Центр онкопомощи
Центр онкопомощи
Центр онкопомощи
Центр онкопомощи
Центр онкопомощи
Центр онкопомощи
Центр онкопомощи
Центр онкопомощи
Центр онкопомощи
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