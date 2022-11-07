ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВС России за сутки уничтожили семь украинских штабов

13:34
  • понедельник
  • 07 ноября 2022

В ДНР, Харьковской и Херсонской областях

Российские войска уничтожили за сутки семь украинских штабов.
Непробиваемый щит: позиции ВС России прикрывают "Буки"

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Поражены семь пунктов управления в районах населенных пунктов Ивановка, Крахмальное Харьковской области, Водяное, Павловка Донецкой Народной Республики, Новая Каменка, Давыдов Брод, Белогорка Херсонской области.

Кроме того, ВС России уничтожили 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 186 районах.

Также российские военные уничтожили хранилище топлива для военной техники ВСУ в районе населенного пункта Галициново Николаевской области.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
РСЗО "Смерч" ВС России
РСЗО "Смерч" ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.