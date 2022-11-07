ВС России за сутки уничтожили семь украинских штабов

В ДНР, Харьковской и Херсонской областях

Российские войска уничтожили за сутки семь украинских штабов.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Поражены семь пунктов управления в районах населенных пунктов Ивановка, Крахмальное Харьковской области, Водяное, Павловка Донецкой Народной Республики, Новая Каменка, Давыдов Брод, Белогорка Херсонской области.

Кроме того, ВС России уничтожили 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 186 районах.

Также российские военные уничтожили хранилище топлива для военной техники ВСУ в районе населенного пункта Галициново Николаевской области.

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