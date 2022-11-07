На юге Москвы строится новый автовокзал

Он откроется на месте автостанции "Красногвардейская"

Отправиться на автобусе из Москвы в Тулу, Тамбов или Краснодарский край скоро можно будет с нового автовокзала. Он откроется к концу следующего года на месте автостанции "Красногвардейская", передает "ТВ Центр".

Сейчас там идут активные строительные работы. По площади новый вокзал будет в два раза больше старой станции. Все сделают по современным стандартам. Комфортные залы ожидания, удобная навигация, камера хранения и кафе. Недалеко расположена станция метро.

"Количество отправлений сохранится на прежнем уровне. Почему мы так сделали? Потому что вокруг достаточно большая жилая застройка, и мы приняли решение никаких дополнительных рейсов здесь не вводить. Останутся только те рейсы, которые исторически сюда приезжали. Это часть рейсов с юга и юго-востока страны", - отметил заммэра Максим Ликсутов.

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