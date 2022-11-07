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Полиция ищет организаторов подпольной фабрики в Луховицах

14:59
  • понедельник
  • 07 ноября 2022

Приезжие круглыми сутками шили спортивную и верхнюю одежду

Почти полсотни незаконных мигрантов трудились и жили в швейном цеху в подмосковных Луховицах. Подпольную фабрику выявили полицейские в ходе профилактических мероприятий, передает "ТВ Центр".

Приезжие из Юго-Восточной и Средней Азии круглыми сутками шили спортивную и верхнюю одежду. Производство было масштабным, на каждом столе - швейные машины, кругом ткани, нитки, лекала.

В одном из помещений обнаружилось оборудование для подготовки синтепона. В другом - склад с тюками готовой продукции.

Жили мигранты в соседних комнатах: на двухэтажных кроватях в антисанитарных условиях. 35 человек поместили в центр временного содержания, а 12 иностранцев должны оплатить штраф и покинуть в ближайшее время нашу страну.

Теперь полицейским предстоит выяснить, кто был организатором бизнеса и где сбывали товар.

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Мигранты на подпольной фабрике
Мигранты на подпольной фабрике
Мигранты
Мигранты
Мигранты на подпольной фабрике
Мигранты на подпольной фабрике
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