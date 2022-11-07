В Реутове после ДТП дорога оказалась усеяна огурцами

Следователям предстоит выяснить, что послужило причиной аварии

В Реутове улицу Победы сегодня пришлось очищать от соленых огурцов. После ДТП ими оказалась усыпана вся проезжая часть, передает "ТВ Центр".

Судя по всему, они выпали из "Газели" прямо во время движения. То, что можно было спасти, с дороги уже собрали. Теперь дело за коммунальными службами.

А следователям предстоит выяснить, что послужило причиной такой яркой огуречной аварии и почему открылись двери кузова.

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