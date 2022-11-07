Шлягеры и классика: проект "Музыка в метро" запустил юбилейный сезон

На каcтинге - музыканты и артисты разных жанров

Больше, чем сцена. Свобода и огромная аудитория. Площадки в метро - особый вид уличной культуры. Но за право выступать здесь нужно побороться. На каcтинге - музыканты и артисты разных жанров. Все они готовы поражать широкую публику своим исполнением.

Духовой оркестр "Безымянный" привлекает не броским названием, а громким исполнением. Музыканты хотят играть под землей хиты мирового кинематографа в своей интерпретации. Площадку в метро они воспринимают как место свободного творческого самовыражения.

"Ты приходишь со своим инструментом, тебе не нужно ни подключаться, ни делать дополнительные усилия. Ты просто расставился и два часа играешь то, что ты хочешь", - отмечает Виктория Рахимова, участница оркестра Brass Noname.

А жанр этого коллектива - русский фольклор, который исполнители хотят нести в массы.

"А знаете, как приятно слышать слова благодарности? Мы не милостыню просим! Мы дарим радость людям! И это дорогого стоит. Если бы вы слышали, сколько отзывов. И даже просто люди пальцы вот так показывают. Ну то есть кайфуешь, как говорится, от этого", - говорит мультиинструменталист Олег Перевезев.

Участники выбирают совершенно разный репертуар и совершенно разные композиции - даже самые современные, которые заставят подпевать или пританцовывать каждого пассажира метро.

Эти исполнители себя называют "фейк бенд". Но то, что они показывают, это реальное шоу, которое разворачивается прямо на глазах у зрителей.

"В первую очередь это раскрепощение, то есть ты развиваешься как артист, второе - и это самое важное: это отдача людей. Людям нравится, и от этого ты заряжаешься эмоциями", - отмечает музыкант Тимур Шиверев.

Это - уже пятый, юбилейный сезон проекта "Музыка в метро". С каждым годом участников становится все больше. Причем возраст - абсолютно разный. Главное - исполнительский талант.

"Замечательный совершенно проект. Потому что площадки бывают разные, и площадка метрополитена - это самая большая площадка. Столько людей в таком многомиллионном городе", - заявила Мариам Мерабова, российская певица, актриса и телеведущая.

Лучших из лучших определит жюри. И совсем скоро в столичной подземке их увидят миллионы людей. И возможно, кто-то станет новой суперзвездой.

Елена Сахно, Владимир Черных, Даниил Амангулов, "ТВ Центр"

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