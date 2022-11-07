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В Третьяковской галерее открылась выставка "Вместе - мы будущее"

15:03
  • понедельник
  • 07 ноября 2022

Посвящена она Дню народного единства

В Третьяковской галерее открылась выставка "Вместе - мы будущее", посвященная Дню народного единства, передает "ТВ Центр".

Улыбки, радость, безоблачное небо, семья - вот что рисуют дети из новых регионов России. Сейчас они временно проживают в столице и Подмосковье.

Свои рисунки представили на художественном конкурсе. Мастерство будет оценивать профессиональное жюри. Авторы лучших работ получат подарки и главное - билеты в Большой Московский цирк.

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Выставка "Вместе - мы будущее"
Выставка "Вместе - мы будущее"
Выставка "Вместе - мы будущее"
Выставка "Вместе - мы будущее"
Выставка "Вместе - мы будущее"
Выставка "Вместе - мы будущее"
Выставка "Вместе - мы будущее"
Выставка "Вместе - мы будущее"
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