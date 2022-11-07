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В центре Гиляровского заработала интерактивная инсталляция

15:04
  • понедельник
  • 07 ноября 2022

По виртуальным улицам столицы можно прогуляться в сопровождении аудиогида

В Москве открылась интерактивная выставка. Инсталляция в центре Гиляровского посвящена Отечественной войне 1812 года, сообщает "ТВ Центр".

Что привело две великие империи к противостоянию, как разворачивались драматические события и как они отразились на жизни города: воспринимать информацию помогают комиксы, созданные на основе воспоминаний участников событий.

А по виртуальным улицам столицы можно прогуляться в сопровождении аудиогида.

"Именно Москве посвящены материалы выставки, инсталляции. Это можно ходить и рассматривать. Мы показываем строение допожарной Москвы, строение послепожарной Москвы, как изменился облик Москвы после пожара, как он изменился после работы знаменитой комиссии по строениям", - объяснила ученый секретарь Музея Москвы Наталья Катонова. 

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Выставка посвященной событиям Отечественной войны 1812 года
Выставка посвященной событиям Отечественной войны 1812 года
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