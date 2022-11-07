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В России создадут восемь экологических промышленных парков

14:41
  • понедельник
  • 07 ноября 2022

Объекты должны построить в течение двух лет в каждом федеральном округе

В России создадут восемь экологических промышленных парков, где будут перерабатывать отходы. Об этом заявил сегодня глава кабмина Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами, передает "ТВ Центр".

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Объекты должны построить в течение двух лет в каждом федеральном округе. На это из бюджета выделят более 900 миллионов рублей. На территории таких парков будут перерабатывать шины, пластик, химические отходы, а также выпускать востребованную на рынке продукцию.

Еще одной темой стало укрепление в условиях санкций технологического суверенитета. 

"У нас должно появиться конкурентоспособное программное обеспечение, которое востребовано предприятиями. Причем не всегда требуется создавать его с нуля. Во многих случаях уже есть практически готовые аналоги. Их необходимо грамотно донастроить под нужды компаний. Разумеется, правительство готово оказывать соответствующую поддержку, прежде всего за счет грантов на развитие продуктов", - отметил Мишустин.

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