В Госдуме опровергли вероятность "донабора" в рамках частичной мобилизации

Призвано столько резервистов, сколько было предусмотрено указом президента

Никакой "дополнительный набор" в ряды Вооруженных сил в рамках частичной мобилизации невозможен. Такое заявление в понедельник, 7 ноября, сделал председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

Парламентарий напомнил, что "много раз говорили, и президент нашей страны говорил, и Министерство обороны России, что по указу было положено 300 тысяч набрать — их набрали".

С учетом этого по вероятности проведения "донабора" мобилизованных "никаких вопросов больше нет", цитирует заявление Картаполова ТАСС.

Ранее российский президент и главнокомандующий Вооруженных сил России Владимир Путин рассказал, что в стране в рамках частичной мобилизации было призвано 318 тысяч человек. По словам главы государства, это число постоянно растет за счет добровольцев, "из них 49 тысяч, по-моему, находятся уже в войсках, выполняют боевые задачи".

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