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Космический корабль Cygnus отправился к МКС

14:19
  • понедельник
  • 07 ноября 2022

Стыковка должна пройти 9 ноября

Грузовой космический корабль Cygnus американской компании Northrop Grumman в понедельник, 7 ноября, стартовал к Международной космической станции (МКС). Запуск проведен в рамках коммерческого контракта NASA с Northrop Grumman.
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Стыковка Cygnus с МКС запланирована на 9 ноября. Для ее осуществления будет использована дистанционная рука-манипулятор Canadarm-2, которая пристыкует грузовой корабль к американскому модулю Unity.

Cygnus должен привезти на МКС около 3,7 тонны полезного груза, включая продовольствие, оборудование и материалы для проведения научных исследований, сообщает "Интерфакс".

26 октября к МКС пристыковался российский грузовой корабль "Прогресс МС-21". Он доставил на станцию топливо, питьевую воду, оборудование, материалы для научных экспериментов, а также новогодние подарки, которые подготовили членам экипажа МКС их родные и близкие.

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Космический корабль Cygnus
Космический корабль Cygnus
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