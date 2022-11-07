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Минобороны России опровергло заявления о больших потерях морской пехоты

14:09
  • понедельник
  • 07 ноября 2022

Потери не превышают 1% боевого состава

Минобороны России опровергло заявления блогеров якобы от имени морских пехотинцев из 155-й бригады Тихоокеанского флота (ТОФ) о "высоких бесполезных потерях в людях и технике" в зоне СВО.

Подразделения 155-й бригады морской пехоты ТОФ более 10 суток ведут эффективные наступательные действия на угледарском направлении. В ведомстве заявили, что потери не превышают 1% боевого состава и 7% ранеными.

Ранее в Сети появилось обращение от имени бойцов 155-й бригады ТОФ. В нём говорилось о тяжёлой ситуации в Павловке (ДНР) и о потерях в живой силе и технике.

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