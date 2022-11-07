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Поток туристов из России за границу вырос на 43%

14:39
  • понедельник
  • 07 ноября 2022

Самое популярное направление — Турция

Количество туристов, выехавших с января по сентябрь из России за границу по 15 наиболее популярным направлениям, увеличился на 43% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года — с 5,24 млн до 7,5 млн. Об этом в понедельник, 7 ноября, рассказали в Ассоциации туроператоров России.
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В АТОР уточнили, что это связано в основном с отменой коронавирусных ограничений многими государствами, а также с увеличением числа чартерных рейсов на зимние направления — и, соответственно, с ростом доступности таких поездок.

Самым популярным направлением у россиян остается Турция (3,5 млн поездок), второе место занимает Абхазия (1,8 млн). В Египет россияне летали 609,9 тысячи раз, в ОАЭ — 575 тысяч раз, сообщает РИА Новости.

Ранее россияне рассказали, где провели бы "отпуск мечты", если бы имели возможность путешествовать по стране без каких-либо ограничений. Более четверти (29%) россиян хотели бы провести свой отпуск на Байкале. Второе место в рейтинге отпускных предпочтений досталось Крыму (21%), замкнул тройку лидеров Алтай (19%).

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