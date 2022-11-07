ВСУ обстреляли город Грайворон в Белгородской области

Отключено электричество

Город Грайворон Белгородской области попал под обстрел ВСУ, отключено электричество.

Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Грайворон находится у границы с Сумской и Харьковской областями.

"Осколками снаряда поврежден трансформаторный блок, в связи с этим произошло частичное отключение электроэнергии в городе и соседнем селе", - написал он в своем telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные и аварийные службы.

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