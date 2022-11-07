Сергунина рассказала, как проходит первая Московская неделя интерьера и дизайна

Заключены контракты на сумму 5,6 миллиарда рублей

За первые пять дней участниками выставочной, деловой и обучающей программ Московской недели интерьера и дизайна стали более 170 тысяч человек.

Об этом сообщили в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития столицы. Сумма заключенных между предпринимателями соглашений достигла 5,6 миллиарда рублей.

"С одной стороны, это презентация возможностей отрасли для широкой аудитории, а с другой - площадка для взаимодействия бизнеса. Как российского, так и международного. Предприниматели расширяют здесь деловые связи и подписывают новые контракты", - заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Ключевыми площадками Московской недели интерьера и дизайна стали павильоны №55 и №57 на ВДНХ и "Цифровое деловое пространство" на Покровке. В общей сложности задействовано 86 столичных локаций.

В деловой программе участвуют свыше 270 спикеров. Одним из самых заметных мероприятий деловой части стала дискуссия "Сделано в Москве". Помимо этого, большой интерес вызвала встреча, посвященная цифровой экономике, онлайн-торговле и механизмам доставки товаров потребителю.

Как уточняется, Представители бизнеса и органов государственной власти обсуждали тренды в сфере дизайна, а также меры поддержки предпринимателей в столице, занятых производством мебели, материалов и интерьерных решений.

В заключительный день пройдут мастер-классы, лекции и дискуссии. Так, на одной из встреч желающие смогут обсудить с экспертами оформление коммерческих помещений на примерах лучших кейсов столичных компаний. Для посещения надо зарегистрироваться на сайте проекта.

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