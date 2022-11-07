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В Москве прошла неделя интерьера и дизайна

14:54
  • понедельник
  • 07 ноября 2022

В деловую программу вошло более 100 мероприятий

В столице завершились мероприятия недели интерьера и дизайна. Участниками различных программ стали более 170 тысяч человек, заключены контракты на сумму более 5,5 миллиарда рублей.

В деловой программе участие приняли более 270 спикеров, в том числе представители компаний из Китая, Турции, Индии и ряда других стран.

Значимым мероприятием стала дискуссия "Сделано в Москве", где обсуждались меры поддержки предпринимателей в городе, а также тренды в дизайнерской сфере.

В креативных марафонах активное участие приняла молодежь. Интерес вызвали дискуссии о цифровой экономике и онлайн-торговле. Также на мероприятии были организованы различные мастер-классы и лекции.

Напомним, Московская неделя интерьера и дизайна проходила в столице с 1 по 6 ноября. Она объединила сотни производителей и специалистов.

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Московская неделя интерьера и дизайна
Московская неделя интерьера и дизайна
Московская неделя интерьера и дизайна
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