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ЕС пригрозил США мерами за закон об инфляции

14:59
  • понедельник
  • 07 ноября 2022

Между Брюсселем и Вашингтоном возникли экономические разногласия

Еврокомиссия потребовала от США изменить ряд пунктов закона о сокращении инфляции в США (IRA), которые противоречат нормам ВТО. Об этом в понедельник, 7 ноября, рассказал еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.
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По словам чиновника, анализ закона выявил "девять проблем", о которых с указанием конкретных пунктов Брюссель уведомил Вашингтон.

Если Соединенные Штаты откажутся внести коррективы, Евросоюзу придется поднять этот вопрос на уровне ВТО, "и мы рассмотрим ответные меры", предупредил Бретон.

По утверждению еврокомиссара, пресловутый американский закон об инфляции "нарушает правила честной конкуренции", сообщает РИА Новости.

Американский закон "О снижении инфляции" предусматривает уменьшение налогов и льготы в сфере энергообеспечения предприятий, открывающихся на территории США. Эксперты прогнозируют великий индустриальный исход и оценивают потенциальные европейские потери в 370 млрд долларов.

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