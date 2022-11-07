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Потери ВСУ за неделю составили 3 тысячи человек

15:36
  • понедельник
  • 07 ноября 2022

Это следует из данных Минобороны России

Потери Вооруженных сил Украины в ходе боевых действий растут третью неделю подряд. За период с 31 октября по 6 ноября ВСУ потеряли около 3 тысяч военнослужащих и иностранных наемников. Это следует из подсчетов ТАСС на основе данных ежедневных брифингов официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова о ходе проведения специальной военной операции.
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За последнюю неделю наибольшие потери за неделю ВСУ понесли на краснолиманском направлении — более 1,1 тысячи военнослужащих, включая националистов и иностранных наемников.

На купянском направлении ВСУ потеряли более 980 солдат, на николаево-криворожском направлении — свыше 630, на южнодонецком направлении — 270.

Велики и потери ВСУ в военной технике. В частности, на купянском направлении ВСУ потеряли 28 танков, на краснолиманском направлении уничтожено 16 украинских танков, на николаево-криворожском — три танка, на южнодонецком направлении — еще один танк.

Наряду с этим ВСУ лишились бомбардировщика Су-24, двух истребителей МиГ-29, трех вертолетов Ми-8.

Как ранее сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов, Вооруженные силы России отразили попытку ВСУ прорвать линию обороны у села Давыдов Брод. Украинские войска отступили с большими потерями. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что для Украины на херсонском направлении "ситуация меняется в неприятную сторону".

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