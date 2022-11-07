"Климатический ад": генсек ООН предупредил о грядущей катастрофе

Богатые страны должны помочь развивающимся государствам перейти на "зеленую" энергетику

Человечество на полном ходу мчится в климатический ад. Развитые и развивающиеся страны должны заключить пакт климатической солидарности, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Глобальная температура продолжает расти. И наша планета быстро приближается к переломному моменту, который сделает климатический хаос необратимым. Мы на шоссе в климатический ад, а наша нога стоит на акселераторе", - сказал Гутерриш на открытии климатической конференции COP27 в Египте.

Генсек ООН призвал развитые и развивающиеся страны заключить Пакт климатической солидарности. Также, по словам Гутерриша, более богатые страны и международные финансовые учреждения должны помочь развивающимся странам ускорить переход на возобновляемые источники энергии – как финансами, так и технически, передает РИА Новости.

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