ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Климатический ад": генсек ООН предупредил о грядущей катастрофе

15:30
  • понедельник
  • 07 ноября 2022

Богатые страны должны помочь развивающимся государствам перейти на "зеленую" энергетику

Человечество на полном ходу мчится в климатический ад. Развитые и развивающиеся страны должны заключить пакт климатической солидарности, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

США признали невозможность решения проблем климата без России
Климатологи обвинили людей в участившихся волнах аномальной жары

"Глобальная температура продолжает расти. И наша планета быстро приближается к переломному моменту, который сделает климатический хаос необратимым. Мы на шоссе в климатический ад, а наша нога стоит на акселераторе", - сказал Гутерриш на открытии климатической конференции COP27 в Египте.

Генсек ООН призвал развитые и развивающиеся страны заключить Пакт климатической солидарности. Также, по словам Гутерриша, более богатые страны и международные финансовые учреждения должны помочь развивающимся странам ускорить переход на возобновляемые источники энергии – как финансами, так и технически, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Антониу Гутерриш
Антониу Гутерриш
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.