Неонацисты несут катастрофические потери в живой силе и технике

Информация о ситуации в Донбассе. Десятки снарядов, в том числе натовского калибра, выпустили украинские националисты по населенным пунктам ДНР с начала суток. В Донецке в результате обстрела "Градами" погибли два мирных жителя. Ещё четверо, в том числе ребенок, ранены. Мишенью для радикалов стало здание управления железными дорогами. Тем временем российские военные успешно отражают атаки противника на Краснолиманском и Криворожском направлениях.

Передовые штурмовые отряды российской армии уже в Артёмовске. Окраины под их контролем. Украинские подразделения используют свою излюбленную тактику: каждый жилой дом превращён в огневую точку. Естественно, с мирным населением никто не считается. По информации, предоставленной российским Минобороны, ВСУ предприняли очередные попытки наступления на трёх участках фронта.

В районе Сватово и Червонопоповки Луганской народной республики и Новой Каменки в Херсонской области. Везде всё закончилось одинаково: передвижения техники и живой силы противника были замечены и по ним нанесены массированные удары с земли артиллерией. В том числе реактивной.

На дорогах, по которым ВСУ пытались идти в наступление, осталась сожжённая техника. В том числе броневики: австралийский "Бушмастер" и американский "Хамви".

В районе Бериславля Херсонской области нашей разведкой были обнаружены как минимум 10 диверсионно-разведывательных групп ВСУ, которые в прямом смысле слова через поля пытались проползти на животе в тыл российским подразделениям. При обнаружении групп диверсантов по ним были нанесены в данном случае удары из самоходных миномётов. До стрелкового боя дело не дошло.

Из населенного пункта Павловка Донецкой народной республики приходила тревожная информация о потерях. Там позиции держат морпехи 155-ой бригады Тихоокеанского флота. Проверкой сейчас занимается в том числе военная прокуратура. В Министерстве обороны прокомментировали ситуацию, отметив, что наши подразделения на этом участке ведут довольно успешное наступление на соседний Угледар, который буквально в километре.

"За счёт грамотных действий командиров подразделений потери морпехов не превышают 1% боевого состава и 7% процентов ранеными, значительная часть которых уже вернулись в строй. Продвижение вперед в полосе ответственности бригады составляет до 5 километров в глубину оборонительных позиций ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве.

Подразделения ВСУ, судя по всему, по приказу из Киева не прекращают попыток устроить ядерную катастрофу. Под обстрелом вновь оказалась Запорожская атомная электростанция.

Зенитно-ракетные комплексы "Бук" несут круглосуточное дежурство. Ночь работе помехой не бывает. Поэтому украинская авиация практически уже не летает. Большая часть "Хаймарсов" оказывается сбита еще задолго до подлёта к своей цели.

Дмитрий Гусев, Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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