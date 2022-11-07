Меры господдержки европейских граждан провалились

Снижение уровня жизни вызывает недовольство всё большего числа европейцев

Сентябрьские счета за электроснабжение в Греции выросли до 50 процентов. Особенно страдают предприниматели, которых не спасают даже государственные субсидии, приводит РИА Новости свидетельства жителей страны. В Греции не самая худшая ситуация - в некоторых странах ЕС цена электроэнергии выросла почти в два раза. Не спасают Европу поставки сжиженного природного газа из США. Они составили с января по октябрь 48 миллиардов кубометров, что больше, чем за весь 2021 год.

Плюс 67% в Великобритании. 44% в соседней Ирландии. Наконец, рекордсмен – Италия – 97%! Всё это суммы в платежках рядовых потребителей, которые растут с космической скоростью. Меры господдержки, которыми так бравировали чиновники, с треском провалились, резюмирует Bloomberg. История из городка Фюрт, который находится в Баварии, наглядное тому подтверждение. Местная газета делится подробностями о грабителях, которые пробрались в дом пожилой пары. И, помимо того, что украли ноутбук, несколько раз приняли душ. По современным немецким меркам, удовольствие не из дешевых. Канцлеру Шольцу, правда, этого не понять.

Немецкому правительству, конечно, удалось заполнить газовые хранилища. С погодой несказанно повезло – осень выдалась тёплой. Но впереди зима, а потому ехидные насмешки Шильца как минимум преждевременны, предупреждает президент Федерального сетевого агентства Германии:

"Зима может быть мягкой до конца января, и все думают: "Отлично"! Однако достаточно нескольких морозных дней для резкого увеличения потребления газа. Из исторических данных мы знаем, что, когда наступают сильные морозы, резервуары быстро опустошаются".

И тут уж будет не до промышленности, которая из-за антироссийских санкций сейчас и так терпит катастрофические убытки.

Подробнее – в репортаже Матвея Шестакова

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