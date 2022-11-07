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Представители КПРФ возложили цветы и венки к Мавзолею Ленина

18:15
  • понедельник
  • 07 ноября 2022

В честь годовщины Великого Октября

Представители партии КПРФ в честь 105-й годовщины Великого Октября возложили цветы и венки к Мавзолею Ленина на Красной площади. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Кроме этого, члены коммунистической фракции в Госдуме, а также представители левых народно-патриотических организаций возложили цветы к памятнику маршалу Жукову и провели митинг.

7 ноября в России отмечается День Октябрьской революции. В 1917 году 25 октября по старому стилю в Петрограде произошло вооруженное восстание. Был взят Зимний дворец, а члены временного правительства были арестованы.

В стране провозгласили власть Советов. Она просуществовала более 70 лет. И сегодняшний праздник для представителей КПРФ - один из самых главных.

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Возложение и цветов к Мавзолею Ленина
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