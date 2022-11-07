Россия потребовала наказать осквернителей памятников в Молдавии

Осквернение мемориалов советским войнам в Молдавии происходит регулярно

Посольство России в Молдавии в понедельник, 7 ноября, потребовало привлечь к ответственности вандалов, осквернивших памятник генералу-фельдмаршалу Григорию Потемкину-Таврическому, а также мемориал советским солдатам.

Памятник фельдмаршалу у села Рэдений-Векь облили краской, а в мемориальном комплексе "Скорбящая мать" в городе Единцы неизвестные нанесли свастику на памятники освободителям Молдавии от фашизма.

В российской дипмиссии назвали эти акты вандализма очередным примером попытки раскручивания маховика русофобии и героизации реваншистских настроений в Молдавии.

Посольство России рассматривает данные кощунственные экстремистские акты как абсолютно неприемлемые и требует от властей Республики Молдова найти виновных и привлечь их к ответственности, сообщает ТАСС.

Акты вандализма в отношении памятников, имеющих отношение к российской и советской истории, неоднократно были зафиксированы и на Украине. Заместитель постоянного представителя России при ЮНЕСКО Татьяна Довгаленко заявила, что такое проявление пещерной русофобии — это "и неуважение к собственной истории, и надругательство над памятью предков".

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