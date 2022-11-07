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В Херсоне объявили о завершении эвакуации с правого берега

15:49
  • понедельник
  • 07 ноября 2022

Отправлен последний теплоход

Организованная эвакуация из Херсона на левый берег Днепра завершена. Как сообщил вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов, отправлен последний теплоход.

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"7 ноября из города Херсона с правобережной части Херсонской области ушел последний теплоход, который мог забрать людей на левый берег", - написал Стремоусов в Telegram.

Представитель администрации отметил, что, к сожалению, не покинувшие Херсон жители только сейчас стали осознавать серьезность ситуации и предупреждений властей. Тем не менее, желающие уехать граждане могут эвакуироваться самостоятельно. Стремоусов напомнил, что каждый эвакуированный житель Херсонской области сможет получить единоразовую выплату в 100 тысяч рублей и жилищный сертификат.

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