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Лукашенко предложил помочь дровами замерзающей Европе

16:36
  • понедельник
  • 07 ноября 2022

Белорусский лидер готов организовать доставку к границе

Белорусы – мирные люди и не хотят войны. Чтобы это поняли в соседних странах, Александр Лукашенко готов помочь Европе дровами для обогрева.

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"Времена непростые. Надо помочь нашим людям за пределами нашей страны. Там даже люди не могут дрова купить, а мы тут развлекаемся, в шутку рубим эти дрова...  Можем организовать и подвезти к границе", - сказал президент Белоруссии на чемпионате по колке дров среди журналистов под Минском.

Белорусский лидер провел мастер-класс, показав работникам СМИ, как надо колоть дрова. Общаясь с журналистами, Лукашенко отметил, что европейцы также не хотят войны. Однако в странах Европы нет настоящих руководителей, нынешние власти даже не могут потушить пожар в собственном доме, приводит слова президента Белоруссии агентство БелТА.

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