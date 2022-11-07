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Продолжается регистрация на участие в социальной программе "Неограниченные возможности"

17:00
  • понедельник
  • 07 ноября 2022

Зарегистрироваться можно по 31 января 2023 года

Продолжается регистрация участников социальной программы "Неограниченные возможности". Проект реализуется Центром развития инновационных технологий "ИТ-Планета" при поддержке гранта президента на развитие гражданского общества. Помощь в проведении мероприятия также оказывают Всероссийское общество инвалидов и Всероссийское общество глухих.

Программа направлена на вовлечение людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в интеллектуальную работу и разработку инновационных проектов, призванных повысить качество жизни людей с инвалидностью.

Стать участниками программы могут люди в возрасте от 18 до 35 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации и/или проживающие на её территории, как с ОВЗ, так и без ограничений здоровья. Участие в Программе является бесплатным.

Участники могут работать над проектами по пяти направлениям: "Зрение" – разработка проектов для слепых и слабовидящих людей, "Слух" – разработка проектов для людей с полным и частичным нарушением слуха, "Движение" – разработка проектов для людей с повреждениями опорно-двигательного аппарата,   "Мышление" – разработка проектов для людей с ментальными отклонениями,  "Взаимодействие" – разработка проектов, улучшающих коммуникацию людей с инвалидностью/ОВЗ друг с другом, с обществом и государством.

Зарегистрироваться для участия в программе можно по 31 января 2023 года на сайте upcontest.ru.

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