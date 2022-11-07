Киев передал национализированные предприятия Минобороны Украины

Акции "Укрнафты", "Укртатнафты" и "Мотор Сич" перешли в собственность государства

Активы национализированных предприятий украинских олигархов – в том числе "Укрнафты" и "Мотор Сич", переданы минобороны Украины. Они получили статус военного имущества, заявил председатель украинского совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

"Изъятые активы получили статус военного имущества, их управление передано министерству обороны Украины", - сообщил Данилов в соцсети.

О том, что власти страны решили национализировать ряд предприятий, принадлежащих украинским олигархам, сообщило ранее украинское издание "Экономическая правда". По данным издания, в собственность государства переходят, в том числе, акции "Укрнафты", "Укртатнафты" и "Мотор Сич", передает РИА Новости. Данилова позже заявил, что активы могут быть возвращены владельцам по окончании военных действий.

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