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Путин решил лично выяснить, как власти поддерживают мобилизованных

17:35
  • понедельник
  • 07 ноября 2022

Президент потребовал собрать вопросы, требующие решения

Владимир Путин лично выяснит у россиян, как обстоит дело с поддержкой мобилизованных. Президент России заявил об этом на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Глава государства посетил регион.

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"Я тоже обязательно с людьми встречусь, на этот счет поговорю, чтобы услышать их, чтобы иметь обратную связь", - отреагировал Путин на рассказ губернатора о выплатах мобилизованным.

Президент попросил главу региона обобщить опыт Тверской области по поддержке призванных в рамках частичной мобилизации граждан. Путин отметил, что важно собрать вопросы, которые подлежат решению, передает РИА Новости.

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