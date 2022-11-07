Умер основатель группы "Ласковый май"

Причина смерти – сердечный приступ

Композитор Сергей Кузнецов умер в возрасте 58 лет в Оренбурге. Он известен как создатель группы "Ласковый май". По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.

"Кузнецов скончался у себя дома в Оренбурге, предположительно от сердечного приступа, у него оторвался тромб", — приводит РИА Новости сообщение организации "Уралконцерт".

Сергей Кузнецов родился в 1964 году. Помимо "Ласкового мая", композитор основал такие группы как "Чернила для пятого класса", "Стекловата", "Радуга ночью" и "Spice Boys". В "Уралконцерте" отметили, что он всю жизнь проработал в детском доме, где познакомился с будущим солистом "Ласкового мая" Юрием Шатуновым.

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