ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Умер основатель группы "Ласковый май"

17:52
  • понедельник
  • 07 ноября 2022

Причина смерти – сердечный приступ

Композитор Сергей Кузнецов умер в возрасте 58 лет в Оренбурге. Он известен как создатель группы "Ласковый май". По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.

Группа "Ласковый май" будет воссоздана в новом составе
"Благодаря ему создан "Ласковый май": Разин сообщил о смерти продюсера Мускатина

"Кузнецов скончался у себя дома в Оренбурге, предположительно от сердечного приступа, у него оторвался тромб", — приводит РИА Новости сообщение организации "Уралконцерт".

Сергей Кузнецов родился в 1964 году. Помимо "Ласкового мая", композитор основал такие группы как "Чернила для пятого класса", "Стекловата", "Радуга ночью" и "Spice Boys". В "Уралконцерте" отметили, что он всю жизнь проработал в детском доме, где познакомился с будущим солистом "Ласкового мая" Юрием Шатуновым.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.