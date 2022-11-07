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Алжир подал заявку на вступление в БРИКС

18:36
  • понедельник
  • 07 ноября 2022

О планах присоединения к блоку заявляли также Индонезия, Аргентина и Египет

Официальную заявку на вступление в БРИКС подал Алжир. О намерении присоединиться к экономическому блоку Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки страна заявляла еще в августе. В Москве против присоединения Алжира к организации не возражали.

Алжир заинтересовался присоединением к БРИКС
МИД опроверг изменение названия БРИКС

"Алжир подал официальную заявку на вступление в группу БРИКС", — заявила специальный посланник МИД по международному партнерству Лейла Заруки.

По данным МИД России, интерес к вступлению в БРИКС выразили полтора десятка стран. В конце июня Тегеран подал заявку на членство в организации, о намерении присоединиться к блоку говорил президент Аргентины Альберто Фернандес. В МИД Китая отмечали, что "в двери объединения стучатся" Индонезия, Турция, Саудовская Аравия и Египет, пишут "Известия".

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