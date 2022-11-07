Путин назвал число мобилизованных в зоне спецоперации

Президент лично выяснит у россиян, как обстоит дело с поддержкой мобилизованных

Владимир Путин намерен лично обсудить с гражданами страны ситуацию с поддержкой мобилизованных. Президент заявил об этом в понедельник в Тверской области во время рабочей встречи с губернатором региона Игорем Руденей. Он подчеркнул, что поддержка должна касаться всех - и тех, кто уже находится в зоне СВО и тех, кто пока проходит подготовку. А ранее глава государства ознакомился с объектами строящегося в области туристско-рекреационного кластера "Волжское море".

О своём намерении лично обсудить с гражданами страны ситуацию с поддержкой мобилизованных и их семей президент заявил во время рабочей встречи с главой Тверской области Игорем Руденей. Владимир Путин поручил губернатору обобщить опыт региона по этой теме и собрать весь массив вопросов, которые подлежат решению.

"Там много деталей и, конечно, надо напрямую с людьми обсуждать, и вас прошу - потом обобщите и с другими главами регионов обсудите, чтобы был массив материала и вопросов, которые подлежат решению, и я тоже обязательно с людьми встречусь на этот счёт, поговорю, чтобы услышать, чтобы иметь обратную связь, но буду вам благодарен если бы вы заранее все эти вопросы мне передали и предложения по их решению", - заявил Путин.

Как рассказал губернатор, в Тверской области все задачи по вопросам частичной мобилизации выполнены совместно с Министерством обороны. Кроме того, власти региона приняли решение о выплате дополнительной материальной помощи семьям мобилизованных в размере 150 тысяч рублей.

Руденя: Мы хотели проводить эти деньги, такое решение приняли, когда они выбывают уже из "учебки". А на вопросы боевого слаживания в учебке около месяца уходит плюс-минус. Может быть, чуть меньше. И поэтому на этот период времени было предложено нашими жителями - членами семей - чтобы мы раньше выплачивали. Такое решение мы приняли в четверг, на прошедшей неделе. И сегодня мы уже начали выплаты не частично, а целиком всех 150 тысяч.

Путин: У нас сейчас тысяч 50 находятся в боевых подразделениях. Остальные пока не принимают участие в боевых действиях, но находятся до 80 тысяч в зоне проведения СВО, остальные все на полигонах. Но внимание нужно проявлять ко всем, где бы они ни находились.

В ходе рабочей поездки в Тверскую область Владимир Путин также осмотрел новый центр притяжения для любителей активного отдыха, который создают в особой экономической зоне "Завидово". Проект туристического кластера "Волжское море" реализуют с 2015 года.

В ближайших планах - строительство гостиниц разных категорий более чем на 1100 номеров. А ещё конгресс-центр, горнолыжный склон и детский парк. Мега-проект пока готов на треть. Но уже сегодня гостей ждут яхт-клуб, кемпинг и оздоровительный комплекс для всесезонного отдыха. По итогам прошлого года туристический поток на курорт превысил 300 тысяч человек. А к 2025-му здесь ожидают до миллиона отдыхающих в год.

В проекте также создание круглогодичного крытого семейного центра спортивных и водных развлечений - крупнейшего среди подобных сооружений в Европе. Время в пути до него из Москвы на машине составит чуть менее полутора часов. Но добраться сюда можно будет не только по шоссе - в одном узле объединят автомобильный, железнодорожный и водный транспорт. А новый портовый комплекс сможет принимать одновременно до семи круизных судов.

Оксана Фомичева, Филипп Швырёв, "ТВ Центр".

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