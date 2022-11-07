Ученые сделали сенсационное заявление о жизни на Марсе

Марс был окутан плотной атмосферой, считают исследователи

Сенсационная гипотеза французских учёных. Исследователи из университета Сорбонны полагают, что жизнь на Марсе, если она там когда-то была, могла уничтожить сама себя. Древние микроорганизмы, которые, предположительно, населяли красную планету, вырабатывали парниковые газы и тем самым поддерживали необходимую температуру на поверхности Марса. Что же привело к их гибели?

У Марса своя атмосфера, которая сильно отличается от земной: она более разреженная - давление ниже в 160 раз. Красная планета холоднее нашей. Воды в жидкой форме здесь нет. Но есть русла рек и остатки озёр. Получается, что когда-то температуры были высокими. Согласно новому исследованию, Марс, как и Венера, был окутан плотной атмосферой, которая создавала парниковый эффект.

"Но парниковым он мог быть только в том случае, если в атмосфере Марса были парниковые газы, сохраняющие тепло планеты. Это кислород, метан. А откуда они могли взяться? Очевидно, от жизнедеятельности организмов", - пояснил астроном, доцент МГУ Владимир Сурдин.

Точнее, микроорганизмов. Они поглощали из атмосферы водород и углерод, вырабатывая метан. Эти три вещества удерживают тепло. Изменения в концентрации каждого из них могли влиять на температуру поверхности планеты. Французские исследователи воссоздали облик Марса, каким он был 4 миллиарда лет назад и пришли к выводу, что жизнь тогда обитала всего в нескольких сантиметрах под поверхностью.

"Постепенно микроорганизмы уходили под грунт: они спасались от космической радиации, от всё более разреженной атмосферы, позволяющей остывать планете. И, уходя под грунт, туда, где теплее, практически переставали подпитывать атмосферу парниковыми газами. То есть, сами себе делали хуже", - рассказал Владимир Сурдин.

Уйдя под поверхность слишком глубоко, марсианская биосфера оставила атмосферу без парниковых газов, планета покрылась льдом и стала необитаемой пустыней. Исследователи из Сорбонны пришли к выводу, что такая склонность жизни к самоуничтожению может ограничивать возможность её возникновения повсеместно во Вселенной. А американский палеонтолог Питер Уорд около 15 лет назад выдвинул предположение, что всё живое стремится даже не к саморегуляции, а к саморазрушению.

"Там, скорее всего, крупных живых, а, тем более, разумных существ не было. Даже микроорганизмы могут вести себя иногда недостаточно осмотрительно и приводить к уничтожению условий для своей собственной жизни. Пока это модель, пока это надо лишь проверить. Но в случае Земли, к природным процессам ещё примешиваются техногенные – то, что мы сами создали для уничтожения жизни", - отметил астроном.

Два миллиарда лет назад на Земле фотосинтезирующие формы жизни – например, водоросли - начали вырабатывать кислород, которого до этого в атмосфере не было. Так новая форма жизни уничтожила старую. Вполне вероятно, что в марсианском грунте и сейчас существует жизнь. Которая раздвинет горизонты современной биологии.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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