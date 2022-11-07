"Скромный гений": как жил автор хитов "Ласкового мая"

Композитор Сергей Кузнецов умер в возрасте 58 лет

В Оренбурге сегодня ушел из жизни композитор и основатель культовой группы "Ласковый май" Сергей Кузнецов. Ему было 58 лет. Написанные Кузнецовым шлягеры - такие как легендарные "Белые розы" - принесли группе поистине всесоюзную популярность. Выступления "Ласкового мая" в конце 80-х годов собирали полные стадионы. Именно Сергей Кузнецов, руководивший музыкальным кружком в детдоме, открыл будущую "звезду" группы Юрия Шатунова.

После оглушительной славы этой песни кажется, что слова народные, музыка народная. Но у этих строк и мелодии есть автор. Сергей Кузнецов. Песню "Белые розы" он написал за полчаса в 1988-м году. Подарив себе и 13-летнему воспитаннику Оренбургской школы-интерната Юре Шатунову удивительную судьбу, а целому поколению - настоящих кумиров.

"Белые розы" и еще несколько песен Кузнецова записали на обычный катушечный магнитофон. И растиражировали запись в местном Доме быта. Через три месяца они звучали из каждого ларька. Бесхитростные тексты, простые мелодии. Но ни одна свадьба, дискотека или выпускной конца 80-х - начала 90-х не обходились без "Ласкового мая". Точнее, песен, написанных Сергеем Кузнецовым.

Кузнецов избегал публичности. Автор хитов, которые собирали стадионы по всей стране, не давал интервью, вёл затворнический образ жизни. Его называли "Скромный гений". Не считал себя профессиональным музыкантом, всю жизнь проработал в детском доме. Помимо "Ласкового мая", основал ещё 4 группы. С Шатуновым они всю жизнь дружили, играли концерты, ходили по судам. Потому что в свое время не подумали об авторских правах, отчислениях и гонорарах. Автор главных хитов и сооснователь группы все эти годы жил едва ли не впроголодь. И заботился о нем мальчик из детдома, ставший звездой.

Скоропостижный уход друга, бесконечные тяжбы подкосили здоровье Кузнецова. Спустя 137 дней после кончины Юры Шатунова он умер у себя дома, предположительно, от сердечного приступа. 5 ноября он дал свой последний концерт в Оренбурге. Выступление было посвящено памяти певца Юрия Шатунова.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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