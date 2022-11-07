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Семь человек погибли в ДТП с автобусом в Турции

18:55
  • понедельник
  • 07 ноября 2022

11 пассажиров пострадали

Серьезное ДТП с участием двух грузовиков и пассажирского автобуса в Агры, в Турции. Турецкие СМИ сообщают о погибших и пострадавших.

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"В районном центре Тутак произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, следовавшего из Вана в Агры, и двух грузовиков, один из которых был загружен свеклой. После получения уведомления на место происшествия были направлены многочисленные бригады медиков, пожарных и жандармерии", - передает агентство Anadolu.

В результате столкновения в автобусе вспыхнул пожар. Пожарн6ым бригадам потребовалось немало времени, чтобы ликвидировать возгорание. По данным полиции, семь человек погибли, еще одиннадцать получили ранения. Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое.

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Последствия ДТП с участием автобуса в Турции
Последствия ДТП с участием автобуса в Турции
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