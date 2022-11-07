Маск призвал американцев голосовать за республиканцев на выборах в Конгресс

Разделение власти сдерживает худшие проявления обеих партий

Илон Маск призвал независимых американских избирателей голосовать за республиканцев на выборах в Конгресс США. Об этом предприниматель написал в перешедшей в его собственность соцсети Twitter. По мнению миллиардера, это должно способствовать установлению партийного равновесия в высших органах власти.

"Разделение власти сдерживает худшие проявления обеих партий, поэтому я рекомендую голосовать за республиканский Конгресс, учитывая тот факт, что кабинет президента состоит из демократов", - написал Маск.

Республиканцы рассчитывают получить большинство в обеих палатах Конгресса на промежуточных выборах, которые пройдут 8 ноября. Американцам предстоит избрать полностью весь состав Палаты представителей и треть членов Сената, передает ТАСС.

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