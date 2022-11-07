Кремль анонсировал общение Путина с россиянами по вопросу мобилизации

Это будет отдельное мероприятие
Президент России Владимир Путин поговорит с россиянами о поддержке мобилизованных. Общение главы государства с гражданами пройдет в формате отдельного мероприятия, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Будет отдельное мероприятие. Сообщим дополнительно", - цитирует представителя Кремля ТАСС.
Президент России обратил особое внимание на тему поддержки призванных в рамках частичной мобилизации на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Владимир Путин подчеркнул, что по этому вопросу необходима обратная связь. Российский лидер пообещал встретиться с людьми, чтобы услышать их мнение.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"