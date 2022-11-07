Эвакуация объявлена из-за взрыва на химзаводе в штате Джорджия

На предприятии сильный пожар
Сильный пожар вспыхнул на химическом заводе в американском штате Джорджия. Возгоранию предшествовала серия взрывов. Власти проводят эвакуацию работников предприятия и жителей прилегающих к нему населенных пунктов.
"Завод эвакуирован. В радиусе трех миль жителям предписано укрыться на месте. Одномильная зона подлежит эвакуации", - приводит сообщение властей округа Глинн РИА Новости.
Эвакуируются три населенных пункта. Пока известно об одном пострадавшем, это пожарный. Экстренные службы ждут естественного выгорания воспламенившихся строений, сообщается о локализации возгорания.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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