Эвакуация объявлена из-за взрыва на химзаводе в штате Джорджия

На предприятии сильный пожар

Сильный пожар вспыхнул на химическом заводе в американском штате Джорджия. Возгоранию предшествовала серия взрывов. Власти проводят эвакуацию работников предприятия и жителей прилегающих к нему населенных пунктов.

"Завод эвакуирован. В радиусе трех миль жителям предписано укрыться на месте. Одномильная зона подлежит эвакуации", - приводит сообщение властей округа Глинн РИА Новости.

Эвакуируются три населенных пункта. Пока известно об одном пострадавшем, это пожарный. Экстренные службы ждут естественного выгорания воспламенившихся строений, сообщается о локализации возгорания.

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