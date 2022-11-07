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ВОЗ назвала число жертв аномальной жары в Европе за 2022 год

20:59
  • понедельник
  • 07 ноября 2022

Повышение средней температуры ведет к росту числа заболеваний

Всемирная организация здравоохранения подсчитала число жертв аномальной жары в странах Европы в 2022 году. По данным ВОЗ, не выдержали климатической аномалии по меньшей мере 15 тысяч человек.

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"На основании данных по странам, представленных к настоящему времени, предполагается, что в 2022 году по меньшей мере 15 000 человек умерли именно из-за жары", - говорится в заявлении главы Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге Клюге, приуроченном к климатическому саммиту COP27.

В заявлении указано, что только за три летних месяца почти 4,5 тысячи смертей было зарегистрировано в Германии, около 4 тысяч - в Испании, свыше 3,2 тысячи летальных исходов - в Великобритании и более 1 тысячи – в Португалии. Подчеркивается, что уязвимость к экстремальным погодным явлениям в ближайшие десятилетия приведет к увеличению числа заболеваний и смертей - если только страны не предпримут решительных мер по борьбе с изменением климата, передает РИА Новости.

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