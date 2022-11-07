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Киев запланировал диверсии в российских городах

21:19
  • понедельник
  • 07 ноября 2022

Предполагалось использование техники с опознавательными знаками ВС России

Киев планировал удары по инфраструктуре на российской территории. Акции в трех приграничных с Украиной областях должны были провести диверсанты на технике с опознавательными знаками ВС России, сообщил пленный офицер ВСУ.

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"Украинским командованием готовились диверсионно-разведывательные группы для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре в Курской, Брянской и Белгородской областях. Целью было захождение в близлежащие населенные пункты около территории Украины на военной технике с российскими опознавательными знаками", - заявил командир взвода 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ Павел Ткачук.

Старшего лейтенанта ВСУ взяли в плен бойцы "Группы Вагнера". Пленный признал, что украинские военные в Донбассе несут большие потери и морально подавлены, передает РИА Новости.

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