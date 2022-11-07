Ребенок пострадал в серьезном ДТП на МКАД

Столкнулись три легковушки и грузовик
Ребенок пострадал в серьезной аварии на МКАД. Столкнулись три легковые машины с грузовиком. Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД, ДТП произошло на внутренней стороне МКАД.
"ДТП произошло на внутренней стороне 96-го км МКАД. Столкнулись три легковых автомобиля и грузовик. По предварительным данным, пострадал ребенок 8 лет", - приводит комментарий представителя органов ТАСС.
Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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