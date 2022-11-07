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В ДНР объявили о полной зачистке территории Донецкого аэропорта

22:03
  • понедельник
  • 07 ноября 2022

ВСУ отброшены за трассу М-4

Территория Донецкого аэропорта полностью зачищена от сил противника. Об этом сообщил полковник Народной милиции ДНР, командир разведывательного батальона "Спарта" Артем Жога. Он добавил, что здания аэропорта контролировались силами ДНР с 2015 года, однако оставались незанятыми позиции в районе поселка Опытное.

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"Их мы взяли больше месяца назад, но решили водружать знамя, когда отбросим силы врага за трассу М-4, чтобы уже наверняка", — написал полковник в Telegram.

Теперь же, по данным Жоги, подразделения ВСУ отброшены за трассу М-4. Он отметил, что операции проводились совместно с ротой батальона 1539 "Архангел Михаил", танковой и артиллерийской бригадами, передает "Лента.ру".

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