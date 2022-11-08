Депутат Госдумы объяснил звонки Салливана в Москву

Помощник Байдена обсуждал с Кремлем не Украину

Зачем советник президента США звонит в Кремль? Может ли американская позиция в отношении России стать более компромиссной? О чем Москва и Вашингтон в действительности могут договариваться? Способны ли США повлиять на Киев?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

"Москва и Вашингтон разговаривают не об Украине. Они говорят о глобальных проблемах. О том, что не нужно атомной войны. Что это плохо. Согласитесь, что при обсуждении этих вопросов консенсус практически гарантирован. Может, Украины как-то и касаются, с другой стороны - какой смысл ее касаться?", - отметил парламентарий.

Полный комментарий Михаила Делягина смотрите в видео

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