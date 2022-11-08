Украинские беженцы стали ночным кошмаром для Европы

Британия может отменить программу "Дома для Украины"

Экономику надо спасать, британцы беднеют на глазах, цены растут, инфляция как с поводка сорвалась. А тут еще надо что-то делать с украинскими беженцами. Премьер Британии Риши Сунак - в отчаянии, сообщает издание Daily Mail. Проблема серьезная: гостеприимные британцы, получавшие выплаты за прием украинских беженцев, могут лишиться денег.

350 фунтов в месяц - средства не бешеные. Но, как пишут СМИ, обнаружив в бюджете дыру в 50 миллиардов фунтов, Сунак и министр финансов королевства решили отправить под нож программу "Дома для Украины". А через Ла-Манш на лодках в Британию тысячами рвутся беженцы из Албании, Северной Африки, Ближнего Востока.

Глава британского МВД сообщила изданию The Sun: по воде к берегам королевства за год приплыли 30 тысяч беженцев, проблема вышла из-под контроля по целому ряду причин".

ЮНИСЕФ считает, что зимой в Европу прибудут еще 800 тысяч. Этот кризис напоминает 2015 год, когда европейские страны чуть не перегрызли друг друга, распределяя квоты на прием беженцев из Африки и Ближнего Востока. Теперь - поток с Украины.

В болгарском буферном центре Елхово украинские беженцы подняли бунт, возмутившись тем, что их держат в вагончиках и не размещают в отелях. Германия, Дания, Швеция сокращают программы поддержки беженцев на фоне кризиса. И здесь бы не оружие Украине подкидывать и не топить костер конфликта деньгами, а переговоры начать.

Весной британская пресса восхищалась историей любви украинской беженки Софьи Каркадым, которая увела из семьи охранника Тони Гарнетта. Идиллия длилась недолго, британец сообщил, что Каркадым пьет без остановки и оскорбляет его последними словами. В итоге Софью отправили на родину.

В Британии сейчас обсуждают уже не сколько беженцев смогут принять. А как бы сделать так, чтобы никого не принимать и не тратить деньги из бюджета.

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