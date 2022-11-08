ВСУ выпустили по Горловке семь снарядов

В прицеле боевиков оказалась и Ясиноватая

Украинские вооруженные формирования продолжают обстрелы мирных городов Донбасса, передает "ТВ Центр".

Семь снарядов натовского калибра боевики выпустили по Горловке. О пострадавших и разрушениях информация уточняется.

Накануне вечером радикалы в третий раз за день ударили по Донецку. Теперь из реактивных систем залпового огня "Град". Жертвами стали мужчина и 14-летняя девочка.

В прицеле боевиков оказалась и Ясиноватая, город обстреляли 152-миллиметровыми снарядами.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"