ВСУ выпустили по Горловке семь снарядов

В прицеле боевиков оказалась и Ясиноватая
Украинские вооруженные формирования продолжают обстрелы мирных городов Донбасса, передает "ТВ Центр".
Семь снарядов натовского калибра боевики выпустили по Горловке. О пострадавших и разрушениях информация уточняется.
Накануне вечером радикалы в третий раз за день ударили по Донецку. Теперь из реактивных систем залпового огня "Град". Жертвами стали мужчина и 14-летняя девочка.
В прицеле боевиков оказалась и Ясиноватая, город обстреляли 152-миллиметровыми снарядами.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"