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ВСУ выпустили по Горловке семь снарядов

09:04
  • вторник
  • 08 ноября 2022

В прицеле боевиков оказалась и Ясиноватая

Украинские вооруженные формирования продолжают обстрелы мирных городов Донбасса, передает "ТВ Центр".

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Семь снарядов натовского калибра боевики выпустили по Горловке. О пострадавших и разрушениях информация уточняется.

Накануне вечером радикалы в третий раз за день ударили по Донецку. Теперь из реактивных систем залпового огня "Град". Жертвами стали мужчина и 14-летняя девочка.

В прицеле боевиков оказалась и Ясиноватая, город обстреляли 152-миллиметровыми снарядами.

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