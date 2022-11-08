Минобороны показало боевые вылеты сверхманевренных Су-35

Истребитель оснащен новым комплексом авионики и современной РЛС

Министерство обороны показало кадры боевых вылетов многоцелевых истребителей Су-35С.

В зоне спецоперации экипажи проводят патрулирование, а также прикрывают самолеты и вертолеты нашей штурмовой авиации при нанесении ударов по объектам и технике националистов.

На вооружении сверхманевренных истребителей с управляемым вектором тяги - ракеты различного класса. Также Су-35 оснащен новым комплексом авионики и современной РЛС.

"Находясь в зоне дежурства, обнаружил групповую воздушную цель. Классифицировал как пару вертолетов противника, летящих в сторону линии боевого соприкосновения. Доложил о готовности к боевому применению, затем получил разрешение с командного пункта и произвел пуск управляемой ракеты. Далее осуществил подсвет цели. После пропадания отметки выполнил контрольный заход на предполагаемое место нахождения цели, повторно ее не обнаружил и продолжил боевое патрулирование в зоне дежурства", - рассказывает летчик Василий.

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